Ocre Galeria e Maiojama inauguram mostra de Nelson Wibert nesta quinta

A Ocre Galeria inaugura parceria com a Maiojama em exposição com obras do artista plástico Nelson Wibert. Intitulada Sample - Um espaço compartilhado, a mostra será aberta na quinta-feira (16), das 19h às 22h, em espaço localizado na avenida Nova York, 130, em Porto Alegre. As obras podem ser visitadas até o dia 10 de dezembro. A entrada é franca.

A proposta de Nelson Wilbert reside em compor um intricado mosaico de referências históricas. Assim como um DJ combina samples diversos para forjar novos sons, o artista extrai elementos visuais de retratos renascentistas, padrões clássicos e populares, conferindo-lhes uma contemporaneidade vibrante em suas telas.

Em suas obras, o artista estabelece uma relação íntima com as cores de suas referências, mantendo parte da paleta original como parte do DNA da reprodução, mesmo que estas sejam reinterpretadas. Dessa forma, suas pinturas carregam consigo registros das escolhas dos pintores do passado, resquícios dos pigmentos da época e uma atmosfera de luz transformada em cores atuais.