Orquestra da Ulbra e Vitor Kley se apresentam no Theatro São Pedro, dentro da Virada Sustentável

O espetáculo Orquestra da Ulbra e Vitor Kley, que integra a programação da oitava edição da Virada Sustentável Porto Alegre 2023, será realizado nesta quarta-feira (15), a partir das 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). O evento é gratuito, com retirada antecipada de ingressos que pode ser feita na recepção do Multipalco Eva Sopher nesta terça-feira (14), a partir das 14h (limitados a 2 por pessoa e à capacidade do local).A apresentação terá abertura de Nina Nicolaiewski e Sucinta Orquestra e conta também com participação da artista Negra Jaque. Inicialmente, o espetáculo deveria ocorrer no Parque da Redenção, mas foi transferido devido à previsão de chuva para os próximos dias. As demais atividades musicais previstas para a data também foram transferidas. Um dos músicos mais populares do cenário brasileiro atual, Vitor Kley tem diversas canções que conquistaram o público. Nesta apresentação especial, desenvolvida especialmente para a Virada Sustentável, serão tocados grandes sucessos do cantor, como "Adrenalizou", "O Sol", "Morena", "A Tal Canção pra Lua", "Pupila". Regida pelo maestro Tiago Flores, a Orquestra da Ulbra é conhecida por sua versatilidade, sendo capaz de transitar entre gêneros musicais diferentes, desde o erudito até o popular. A união trará arranjos exclusivos para cordas, sopros e bateria.O evento contará ainda com a projeção do vídeo Evapotranspiração, da VJ Jana Castoldi, que nesta edição da Virada criou diversas peças para fomentar, no público do festival, a reflexão sobre os desafios dos ODS no que tange à redução das desigualdades e às mudanças climáticas. Na abertura da Virada, o vídeo da VJ foi sobre as paisagens da fotografia de Luiz Carlos Felizardo, e no sábado passado, projetado na Ponte de Pedra dos Açorianos, sobre o “Orgulho Negro”.