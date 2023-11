'Inventário Participativo Caminhos Guaranis' será lançado nesta terça-feira

Iniciativa do Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul (Cria-RS) em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a publicação Inventário Participativo Caminhos Guaranis será lançada nesta terça-feira (14). O evento tem entrada franca e ocorre às 19h, na sede do Cria-RS (Travessa Comendador Batista, 26).