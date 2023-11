Rodrigo Teaser retorna a Porto Alegre com show-tributo a Michael Jackson

Rodrigo Teaser se apresenta nesta quarta-feira (15) no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), às 20h. Ele reúne hits de Michael Jackson, como Beat It, Thriller e Billie Jean. Ingressos estão à venda pela plataforma Sympla Com cenários e figurinos idênticos àqueles utilizados pelo Rei do Pop,se apresenta nesta quarta-feira (15) no(Avenida Osvaldo Aranha, 685), às 20h. Ele reúne hits de Michael Jackson, como Beat It, Thriller e Billie Jean. Ingressos estão à venda pela plataforma, a partir de R$100,00.

Considerado um dos melhores imitadores de Jackson no mundo, Teaser é dono de um espetáculo adorado pelo público desde 2013. Intitulado Tributo ao Rei do Pop, o show já rodou todo o país e teve diversas datas também no exterior. A direção de coreografia é assinada pelo norte-americano LaVelle Smith Jr., vencedor de um Grammy Award e bailarino de Michael Jackson por 28 anos.

Fã de Michael Jackson desde a infância, Rodrigo Teaser começou a imitar o ídolo aos nove anos. Ele cresceu assistindo a performances do Rei do Pop na televisão e se aperfeiçoando como dançarino, até que se tornar um dos mais respeitados profissionais do ramo.