Tablado Andaluz estreia o espetáculo Flamencura no Teatro Renascença

Nesta terça-feira (14), o Tablado Andaluz estreia seu novo espetáculo, Flamencura, no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307), às 20h. Com direção de Andrea Franco, a apresentação está com os ingressos à venda no Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556), a partir de R$75,00.

Um dos momentos marcantes da história do Tablado Andaluz foi o surgimento da banda Flamencura. A ideia desta banda veio do bailaor e cantaor Pedro Souza, quando retornou para o Brasil, após morar em Madrid e Sevilla. Nesse período Pedro foi fortemente influenciado por um movimento que acontecia na Espanha, e fazia uma fusão musical do flamenco com sons latinos, jazz, MPB, entre outros estilos.

A nova proposta renovou a estética e impulsionou o Tablado Andaluz para uma nova fase coreográfica e musical. O espetáculo celebra essa renovação e a conexão entre dança e música, em coreografias criadas a partir da música, numa conversa íntima, no entrelace de movimentos, sapateados, palmas e guitarra.