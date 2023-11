Sergius Gonzaga fala sobre a poesia de Cecília Meireles em aula aberta no Instituto Ling

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) oferece neste sábado (11), às 16h, uma aula aberta sobre a poesia de Cecília Meireles (1901-1964). O encontro, ministrado pelo professor de literatura Sergius Gonzaga, contará com leituras e análises de poemas selecionados da escritora carioca, destacando a sensibilidade e a complexidade das emoções trazidas em seus textos. Para participar, basta retirar uma senha gratuitamente, na recepção do centro cultural, a partir de 15 minutos antes do início da atividade.O evento faz parte do programa de formação para professores da rede pública que a instituição vem realizando desde o começo deste ano. Para esta aula especial, as vagas são disponibilizadas ao público em geral, e alunos já inscritos no curso Literatura Brasileira na Sala de Aula têm prioridade de acesso.Reconhecida como uma das mais importantes vozes líricas da literatura brasileira e das literaturas de língua portuguesa, Cecília Meireles estreou como escritora ainda muito jovem, aos 18 anos, com a coleção de sonetos Espectros. Depois disso, escreveu mais de 50 obras que reúnem sua produção poética e também contos e crônicas, além de histórias infantis. Com traduções para diferentes idiomas, recebeu diversas premiações, como o Prêmio Poesia Olavo Bilac, o Jabuti e o Prêmio Machado de Assis.Doutor em Letras, Sergius Gonzaga é professor de Literatura Brasileira na UFRGS. Foi um dos fundadores do curso Unificado e do colégio Leonardo Da Vinci, além de ter atuado como diretor da Editora da UFRGS (1986-1994), diretor do Instituto Estadual do Livro (2003-2004) e secretário de Cultura de Porto Alegre (2005-2012). Atualmente, é responsável pelo projeto Universidade Aberta e pela área de Literatura da Secretaria Municipal de Cultura.