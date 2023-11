O amor e seus múltiplos ao som de piano e voz

Em meio a diversos movimentos que trazem à tona a potencialidade feminina, a cantora e compositora Anna Perin lança seu primeiro videoclipe, Não Nega, em evento que ocorre a partir das 19h desta terça-feira no Food Hall Dado Bier (avenida Túlio de Rose, 80). Após a exibição do trabalho audiovisual, haverá um bate-papo sobre o processo criativo, seguido de um show da artista acompanhada pelo músico Anderson Braff ao piano. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 80,00 e estão disponíveis pelo Sympla.

Anna faz parte de uma nova geração de artistas que vem se destacando na cena musical local. Aos 26 anos, lançou, em março de 2023, seu primeiro EP, Brasa (em coprodução com Ramon Gomes). Contendo cinco faixas, o trabalho apresenta canções como Agridoce, com a qual a compositora participou da 14ª edição do Festival de Música de Porto Alegre (2019), promovido pela Prefeitura. Outra música do EP é justamente Não Nega, single da cantora eleito para o atual projeto, onde Anna reúne diversas referências em uma narrativa que aborda o envolvimento amoroso de uma personagem intensa que se entrega ao flerte e ao desejo.

Graduada em Música Popular pela Ufrgs, antes de investir na carreira solo, a jovem artista integrou o grupo vocal Upa! e começou a compor as primeiras canções "para fora da gaveta" aos 19 anos. "Em paralelo, também cursei Escrita Criativa (2016) na Pucrs. Essas duas faculdades no campo das Artes me inspiraram muito a compor e a encontrar minha persona artística", comenta.

Em meio a planos profissionais e movimentos musicais, Anna aproveitou o período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19 para seguir com seus estudos, e começou a fazer aulas de Produção Fonográfica com Valmor Pedretti Jr. "A minha vida inteira eu venho trabalhando em mim e na minha carreira artística. É uma emoção muito grande agora colocar esse novo projeto no mundo, pois se trata de um sonho muito antigo", afirma. "Quero muito que as pessoas assistam o videoclipe, curtam a música, dancem e se sintam inspiradas."

Sobrinha de músicos, neta de compositora e prima de cantora, a artista convive com sonoridades artísticas desde pequena. "Minha base familiar foi muito importante para adentrar nesse universo", avalia. Tendo a voz como seu principal instrumento, Anna afirma que costuma compor improvisando com a ajuda de seu teclado. Suas canções traduzem sensações cotidianas, desejos, amores, sonhos, traumas e conflitos internos, dentro de uma sonoridade que define como soft pop. "Bebo do pop, do rhythm and blues e do indie pop", explica.

Ao contrário do show de lançamento de seu EP, no Agulha, quando esteve acompanhada de uma banda (com direito a baixo, teclado, bateria e guitarra), a escolha por piano e voz se deu por identificação com o processo criativo. "Eu gosto muito de sintetizadores do timbre Rhodes, e eu sinto que o piano - e o sintetizador - é um elemento muito basilar na minha criação, por isso decidi apresentar este show no formato reduzido, pois complementa muito com meu estilo."

Para além das faixas do EP, Anna também deverá levar ao palco outras canções autorais, em um setlist de aproximadamente 12 músicas. "Vai ser uma experiencia sonora única, com uma proposta intensa e poética", promete. "As canções vão estar soando quase que como no momento da criação; vou quase que remontar processos e mostrar para as pessoas um pouco das minhas referências, com menções a outros artistas."

De acordo com a cantora, esse primeiro trabalho audiovisual conta, ainda, com coreografia elaborada pela dançarina Giulia Milanez, que está sendo considerado como um dos pontos altos e estratégicos do projeto. Ela afirma que a intenção, desde o início, foi de conseguir levar o público dos tutoriais de dança das redes sociais a assistir o vídeo. "A ideia é gerar uma identificação em muitas situações com esse público. Eu faço o papel de mim mesma e de como eu me enxergo, na minha melhor versão: uma mulher forte, sedutora, que gosta de dançar, que explora movimentos e ama se entregar a essa sensação de amor. Quero muito que as pessoas possam sentir essa mesma confiança."

Dirigido por Vinícius Angeli, com direção de arte e styling de Thamy Kirsch, o vídeoclipe também conta com participações especiais, incluindo bailarinas (Giulia Milanez e Sofia Cosme) e tem a produção executiva assinada pela própria artista. "A materialização desse projeto foi algo muito incrível; consegui apoio de várias marcas, gravei no Hotel Hilton e contei com uma equipe dos sonhos trabalhando junto comigo", comemora Anna.