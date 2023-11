Roteirizando caminhos do cinema

Buscando fomentar a cadeia produtiva e promover a formação, capacitação, qualificação, ampliação de repertório e valorização dos profissionais da área, a 11ª edição do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) inicia nesta segunda-feira (13). O evento, que acontece na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), segue até sexta-feira (17), e conta 140 convidados inseridos em 85 atividades da grade de programação.

Além de palestras, debates, workshops, masterclass, ações formativas, oficina de estrutura de roteiro e personagem, pitchings, mostra de curtas e longas-metragens e exposição, ainda acontecerá um concurso de roteiros - já tradicional do evento. "Ainda haverá diversos espaços para criação de networking e um momento especial para rodada de negócios", destaca o diretor do Frapa, Leo Garcia. Ao lado da produtora executiva da iniciativa, Mariana Müller, ele comenta que as inscrições para o concurso - que oferece prêmio em dinheiro, visibilidade nas telas e laboratório técnico aos vencedores - esgotaram há dois meses. "Este ano, são 900 projetos concorrendo no Concursos de Roteiros e Argumentos", comemora. "Isso confirma o título de maior festival do gênero na América Latina."

Garcia destaca que, independente da seleção, a rodada de negócios promovida durante o evento ainda coloca os roteiristas participantes em contato com produtoras, plataformas de streaming, canais, agentes e outros, dentro de um universo de 80 players que estarão presentes. "Este é um dos carros-chefes do evento, o pessoal aproveita muito para fazer networking e novos negócios."

Também o público em geral, mesmo sem inscrição, poderá aproveitar da programação do 11º Frapa: todas as noites, serão exibidos gratuitamente cinco longas-metragens e 11 curtas de todo o Brasil. O longa de abertura desta segunda é Levante (2023), premiado no Festival de Cannes e inédito na Capital gaúcha. "Pelas manhãs, os roteiristas dos filmes exibidos na programação irão contar ao público alguns detalhes do processo de suas produções", adianta Garcia.

Ainda, entre os convidados que vão marcar presença no 11ª Frapa estão realizadores como a uruguaia Inés Bortagaray (A vida invisível), Lô Politi (Meu nome é Gal), Renata Martins (Histórias (im)possíveis) e a dupla responsável por Cangaço Novo, Eduardo Melo e Mariana Bardan, além de representantes de players do mercado internacional, como Amazon Studios, Conspiração, O2 Films, Paramount Plus, Star Plus, Warner Bros. Discovery, dentre outros.

O evento tem agendado também uma série de lançamentos de livros e, na Sala Augusto Meyer, uma exposição inédita organizada pela Tertúlia Narrativa e denominada Roteiros de uma Memória. A mostra artística brasileira voltada a roteiros de cinema e seus processos de desenvolvimento, que apresentará peças históricas e contemporâneas, será aberta nesta terça-feira (14), às 19h, e poderá ser visitada até sexta-feira.