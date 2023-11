Projeto JAZZ DAY recebe o blues rural e acústico de Money Man

Farol Santander Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1028) está recebendo o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais. Na terça-feira (14), às 20h, o blues rural e acústico é a atração no show do jovem Money Man. Os ingressos estão disponíveis ao público via site oficial Para celebrar o Jazz, o(rua Sete de Setembro, 1028) está recebendo o festival, uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais. Na terça-feira (14), às 20h, o blues rural e acústico é a atração no show do jovem. Os ingressos estão disponíveis ao público via, a partir de R$ 17,50.

Natural de Porto Alegre, Money Man preparou um show especial para a apresentação. Sozinho no palco, o músico terá consigo dois violões de afinações diferentes para executar diversos clássicos do Blues, originalmente compostos por nomes como Robert Johnson, RL Burnside, Big Bill Broonzy e Muddy Waters.

Com um enfoque maior no Country Blues, Money Man busca as raízes desta música da forma mais autêntica possível, trazendo para a experiência ao vivo a sonoridade existente em gravações que abrangem um grande período, que se estende dos anos 1920 até o presente.