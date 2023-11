Paulo Mendes lança o livro de crônicas na Feira do Livro

O jornalista e escritor Paulo Mendes lança Campereadas – Coração de pandorga , pelo Libretos Editora, em que reúne 70 crônicas campeiras. Em seu quarto livro, Mendes se consolida como um cronista regionalista-contemporâneo, com sua escrita permeada por memórias afetivas. A capa traz a reprodução de uma pintura digital do escritor e roteirista Tailor Diniz, amigo e conterrâneo do autor. O livro tem lançamento na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre na sexta-feira (10), às 17h e 18h há sessão de autógrafos.