Despedida de artista Zé da Terreira acontece nesta sexta-feira

Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186). O sepultamento será às 15h no Mausoléu da Casa do Artista Rio Grandense no cemitério São João (rua Ari Marinho, 297). Aos que desejam despedir-se do músico e ator Zé da Terreira , a Casa do Artista Riograndense informa que o velório será nesta sexta-feira (10) das 09h às 14h, na(rua Santos Dumont, 1186). O sepultamento será às 15h nono cemitério São João (rua Ari Marinho, 297).

A Casa do Artista, onde Zé morava, conta com o apoio da comunidade de amigos do artista para a realização dos ritos de passagem que homenageiam este artista do povo. É possível apoiar via Pix, na chave de CNPJ 88.316.336/0001-09.

Ainda transtornados com esta grande perda, a Casa do Artista Riograndense convida todas e todos para celebrar a trajetória de Zé da Terreira, um cidadão de Porto Alegre e do mundo, que trazia em sua alma a essência da arte e da luta pelo direito à alegria.