Instituto Zoravia Bettiol oferece combo de artes gratuito ao público

O Instituto Zoravia Bettiol (rua Paradiso Biacchi, 109) montou uma programação especial, com diferentes manifestações artísticas e culturais, para receber o público neste sábado (11), das 16h às 20h, na galeria da artista e no jardim que a ornamenta. A entrada é franca.

A ocasião servirá também para dar visibilidade às atividades do instituto e captar novos sócios. Já dispondo da aprovação do projeto arquitetônico, a instituição agora busca recursos para viabilizar a revitalização de sua futura sede, a Casa dos Leões, na Rua dos Andradas, 507, cedida pela prefeitura e que abrigará o acervo de pinturas, gravuras, desenhos, arte têxtil, arte mural e instalações de Zoravia.

Quem usufruir da programação deste sábado poderá não só ver (e ouvir) arte como também fazer atividades artísticas. A presença do coletivo Urban Sketchers será um convite a todos que gostam de desenhar com liberdade da técnica e de acordo com a subjetividade de cada um. É só levar o material de sua preferência e se integrar ao grupo.



Uma oficina de caleidociclo, um tipo de dobradura em papel, será ministrada pela professora Elaine Veit, artista visual graduada e licenciada pelo IA/Ufrgs, especialista em Expressão Gráfica e em Educação Humanizadora, com 30 anos de experiência em sala de aula. A oficina Tetraedos em Movimento acontecerá das 16h30min às 17h20min, com vagas para 10 jovens e adultos. As inscrições devem ser feitas até as 16h15min. O material necessário é tesoura, canetas coloridas, cola bastão ou cola branca.



As conhecidas atrizes da cena porto-alegrense Deborah Finocchiaro e Nora Prado declamarão poesias dos livros A Espessura da Vida, Alma das Flores e Afetos Flutuantes, de autoria de Nora, que falam sobre amor, tempo, memória, guerra e a finitude da vida. Haverá ainda apresentação do coral da Procergs, regido pelo maestro Manuel Abreu

Na galeria, está aberta à visitação, até 30 de novembro, a mostra Ícones, Pinturas e Acervo de Artistas Brasileiros e Estrangeiros, de Zoravia. Outras atrações são os painéis interativos para fotos com Alice e a Rainha de Copas - obras de Zoravia -, banquinhas de venda de comidas e bebidas, loja de suvenires com produtos artísticos e livros do instituto.