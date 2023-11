Espetáculo de dança inspirado na Ayurveda é destaque no Teatro Renascença

Nesta quinta-feira, às 20h, bailarinas do Espaço Cultural de Dança Contemporânea e Dança Aérea (DCDA) apresentam Ojas - Essência da Vida, um espetáculo de danças teatrais (ballet clássico, dança moderna de Martha Graham e dança contemporânea) e de dança aérea (tecido acrobático e lira circense) inspirado na Ayurveda, terapia milenar focada no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito para uma vida saudável e uma longevidade vigorosa.

O espetáculo acontece no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307) e ingressos, a R$ 30,00, estão à venda no Sympla. A apresentação contará com a participação da Escola Morada da Dança, dirigida por Alexandre Rittmann e Naira Nawroski, e da Escola Ballet Concerto, dirigida por Victória Milanez, que este ano completa 30 anos e é referência quando se fala em dança clássica no Rio Grande do Sul.