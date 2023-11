Ospa realiza concerto em homenagem ao centenário de Bruno Kiefer

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (avenida Borges de Medeiros, 1.501) presta homenagem aos 100 anos do nascimento de Bruno Kiefer (1923 – 1987) nesta sexta-feira (10), às 20h. Nesta ocasião, a orquestra apresenta um repertório inteiramente nacional sob regência de Cláudio Ribeiro e com solos do pianista Ney Fialkow. Além de três obras de Bruno Kiefer, o programa é complementado por Lindembergue Cardoso e José Siqueira. Os ingressos estão à venda pela Sympla (avenida Borges de Medeiros, 1.501) presta homenagem aos 100 anos do nascimento de(1923 – 1987) nesta sexta-feira (10), às 20h. Nesta ocasião, a orquestra apresenta um repertório inteiramente nacional sob regência de Cláudio Ribeiro e com solos do pianista Ney Fialkow. Além de três obras de Bruno Kiefer, o programa é complementado por Lindembergue Cardoso e José Siqueira. Os ingressos estão à venda pela, a partir de R$ 10,00.

Nascido na Alemanha, e radicado no Brasil, Bruno Kiefer foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, ao lado de outros músicos que vieram a deixar um importante legado artístico no Estado e no Brasil. Conceituado pianista gaúcho, Ney foi aluno de Bruno Kiefer e seguiu seus passos como professor, tornando-se docente do Instituto de Artes da Ufrgs.

Com regência de Cláudio Ribeiro, que já foi diretor artístico e maestro da Ospa entre 1995, a Orquestra interpreta "Rapsódia Baiana", de Lindembergue Cardoso (1939 – 1989) e "Sinfonia nº 5, 'Indígena'", de José Siqueira (1907 – 1985). Antes do concerto, às 19h, Francisco Marshall fala sobre as obras que estão no repertório, dentro da série de palestras Notas de Concerto.