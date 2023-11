Festival Varilux de Cinema Francês chega à 14ª edição com destaques da produção francófona

A filmografia francesa recente vai ocupar os cinemas de Porto Alegre a partir desta quinta-feira, na 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês. A já tradicional mostra vai até 22 de novembro, trazendo filmes premiados, integrantes de festivais mundo afora e sucessos de público e crítica produzidos na França. Maior evento com exibição de obras francófonas fora do território francês e com mais de 1 milhão de espectadores desde sua criação, esta edição traz 19 longas-metragens, dois clássicos e uma série sobre Brigitte Bardot, uma das principais divas do cinema mundial.

Entre as produções, destaque para a Palma de Ouro no último Festival de Cinema de Cannes, “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet. Aclamado pela crítica, o longa mostra a investigação de uma morte em circunstâncias suspeitas e tem como protagonista a atriz Sandra Hüller, vencedora do Urso de Prata da melhor atriz para sua atuação no filme “Requiem” em 2006.

Já “Making Of”, de Cédric Kahn, conta uma filmagem que sai dos trilhos, cheia de ideias, sentimentos e surpresas. No elenco, os atores Jonathan Cohen, Denis Podalydès e Stefan Crepon. Graças ao festival, o filme poderá ser assistido no Brasil antes da França, onde está programado somente para janeiro de 2024.

Outros destaques vão para As Bestas, dirigido pelo espanhol Rodrigos Sorogoyen e que foi apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022; Culpa e Desejo, que marca o retorno de Catherine Breillat, após uma pausa de dez anos na direção; e O Desafio de Marguerite, de Anna Novion, destaque na 1ª edição do Festival Internacional de Cinema de Biarritz.