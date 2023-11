As guitarras de Cláudio Vera Cruz e Marcelo Corsetti estão em destaque no Espaço 373

A semana será marcada pelo som das guitarras no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), com Cláudio Vera Cruz (na quinta-feira, 9) e Marcelo Corsetti (na sexta-feira, 10) conduzindo repertórios que terão o instrumento como fio condutor. Os shows acontecem às 21h, com ingressos entre R$ 35,00 e R$ 100,00 no Sympla.Na quinta-feira (9), a casa recebe o Trio Vera Cruz. Ao lado do baterista Edinho Espíndola (ex-Bicho da Seda/As Frenéticas) e do saxofonista Herminio Junior, Cláudio Vera Cruz promete um repertório que engloba suas influências roqueiras, regionais e da MPB. Com mais de 50 anos de carreira, o guitarrista participou da corrente revolucionária do rock dos anos 1960 e 1970 como músico-participante de bandas que se tornaram lendárias: Liverpool, Bixo da Seda e Som 4, junto com Hermes Aquino. Também participou do álbum coletivo Paralelo 30, ao lado de nomes como Bebeto Alves e Nelson Coelho de Castro. Em 2014, Cláudio lançou seu primeiro CD solo, Vagalume.Na sexta-feira (10), o guitarrista Marcelo Corsetti apresenta Phyra, seu mais recente trabalho, que busca a sonoridade dos primeiros álbuns do Xquinas, sua banda de 2005 a 2015. Acompanhado de Cristiano Ludwig (sax), Dani Vargas (bateria) e Mateus Albornoz (baixo), Corsetti revisita temas de todos os discos, desde o primeiro lançamento de 1992, novas composições e releituras de clássicos da música mundial, com arranjos que desafiam os padrões de trabalhos anteriores.