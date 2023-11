Espetáculo Instinto estreia na Sala Álvaro Moreyra nesta sexta-feira

Instinto estará em cartaz na Sala Álvaro Moreyra (avenida Erico Verissimo, 307), em temporada curtíssima, de sexta=feira (10) a domingo (12). A direção é de Camila Bauer, e a montagem venceu o prêmio norueguês Ibsen Scope. Na sexta-feira e no sábado, as sessões são às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00 no site Entreatos Divulga O espetáculoestará em cartaz na(avenida Erico Verissimo, 307), em temporada curtíssima, de sexta=feira (10) a domingo (12). A direção é de Camila Bauer, e a montagem venceu o prêmio norueguês Ibsen Scope. Na sexta-feira e no sábado, as sessões são às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00 no

Com dramaturgia de Giuliano Zanchi, a peça é baseada na obra Brand do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828 - 1906). Nessa adaptação do Coletivo Gompa, os atores Alexsander Vidaleti, Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz atuam como macacos enjaulados. Ao mesmo tempo, diálogos curtos e uma narração questionam a necessidade de liderança na história da espécie humana.

Em cena, o limiar entre o ser humano e a representação de primatas, interrogando com humor e sarcasmo os limites tênues da nossa própria humanidade. A produção traz à tona o papel do líder frente à sociedade enquanto massa silenciosa e até onde vamos em nome dos nossos ideais. A trilha sonora é executada ao vivo por Álvaro RosaCosta e Paola Kirst.