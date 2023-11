Velório de Zé da Terreira ainda não tem data confirmada

A data do velório do músico e ator gaúcho Zé da Terreira, que morreu na madrugada desta terça-feira (7) aos 78 anos em Porto Alegre, ainda segue incerta. Segundo Fábio Cunha, presidente da Casa do Artista Riograndense, local no qual o artista residia, ainda estão aguardando a liberação do corpo junto ao Hospital Vila Nova. "Estão tentando contanto com um familiar. O Zé tinha um irmão mais velho, porém não se tem certeza se ele ainda estaria vivo. Provavelmente o hospital aguardará essa resposta até sexta-feira", afirmou.

Cunha já se colocou à disposição para todos os trâmites do velório. "Como presidente da Casa do Artista, já me coloquei à disposição para a liberação do corpo."

A dificuldade de encontrar algum parente vivo ainda está trazendo mais dificuldades. "Nossa ideia era cremá-lo e levar as cinzas até o mausoléu da Casa do Artista no Cemitério São João, mas para isso é necessária a liberação de parentes", enfatizou Cunha.

Quanto ao velório, ainda não há confirmação do local, mas há algumas possibilidades. "Pensamos no Teatro Dante Barone, no Centro Cultural ou até mesmo na Capela do Cemitério São João. Porém, ainda estamos avaliando a questão de datas", revelou o presidente da Casa do Artista Riograndense.