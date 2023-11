Livro 'Memórias do Cerrito' terá lançamento em Porto Alegre nesta quinta-feira

Os autores Neusa da Silva Matte, Ana Rita Dutra Bretanha e Eduardo Alvares de Souza Soares lançam na quinta-feira (9), às 18h, a obra Memórias do Cerrito – projeto Lyra Campesina, no multiespaço do Hub Cultural (Rua Riachuelo, 1.257). No local, estarão expostas algumas das ilustrações do arquiteto e aquarelista Sérgio Luiz Matte, que integram a obra.

No volume, produto final de pesquisa sobre décadas de experiências pessoais em arquivos públicos e privados, os autores rompem a tênue linha que separa a história da memória para recuperar o imaginário e o legado do microcosmos cerritense, apresentado com riqueza de detalhes os personagens e os hábitos de um espaço histórico onde paradoxalmente conviviam as práticas de uma sociedade agrária e sofisticada, cujo entendimento é indispensável para o conhecimento histórico sobre a fronteira meridional do Brasil.



Durante quase cem anos, entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século passado, na localidade do Cerrito, localizada na confluência dos municípios de Jaguarão, Arroio Grande e Herval, formou-se um dos mais vigorosos núcleos sociais e culturais do interior gaúcho. O comércio de gado e a circulação de produtos importados, o funcionamento de um clube social sediado em um prédio requintado e acrescido de uma orquestra, além do compartilhamento de uma sociabilidade gregária, são apenas alguns dos indícios que mostram a vida coletiva naquele espaço e tempo.