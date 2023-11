Marcelo Zanini celebra 60 anos com exposição Gestuale II

Reconhecido por suas obras de arte abstrata, o médico Marcelo Zanini é o artista do mês de novembro na Delphus Galeria de Arte (avenida Cristóvão Colombo, 1501). Com curadoria de Paulo Amaral, a exposição Gestuale II marca também os 60 anos do artista. A visitação pode ser realizada de segunda à sexta-feira das 9h às 18h45min e, aos sábados, das 9h às 13h, até o dia 6 de dezembro, com entrada franca.

Os quadros mesclam criações recentes do artista e produções históricas que marcam a trajetória de Zanini. Paulo Amaral explica que o nome Gestuale II foi escolhido para essa exposição por ser um seguimento da recentemente realizada em Cascais e por denotar o amplo gesto que caracteriza as produções do artista.

Marcelo Zanini mergulhou na pesquisa do expressionismo abstrato na década de 1990, participando de exposições no Brasil e no exterior. Ele concilia o trabalho médico com a pintura e fez de sua clínica uma verdadeira galeria de arte, que também abre espaço para o amplo estúdio onde produz suas obras.