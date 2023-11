Leonardo Lopes inaugura exposição na Calafia Art Store nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (9), a Calafia Art Store (rua General Couto de Magalhães, 439) inaugura a exposição Tudo que é comum tende a desaparecer, do jovem artista Leonardo Lopes, que apresenta uma seleção de 15 obras de sua pesquisa do mestrado em Poéticas Visuais, concluída recentemente. A visitação, até 9 de dezembro, é gratuita.

Leonardo recolhe as imagens do que ninguém quer ver: um sofá abandonado na calçada, pequenos rejeitos e objetos descartados e sem função. Da sua queima, produz o carvão e o giz pastel com que serão retratados. Com isso, guarda não apenas suas imagens mas sua essência, desafiando o esquecimento e a passagem do tempo.

O curador da exposição, Nicolas Beidack, reflete sobre o papel do artista visual e pesquisador diante dos apagamentos que a vida impõe sobre as coisas e sobre a nossa própria memória: transformar um objeto fadado ao esquecimento em um objeto simbólico.