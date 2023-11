Velha D+ celebra dois anos em cartaz com temporada intimista em Porto Alegre

Celebrando dois anos em cartaz, a peça Velha D+, dirigida por Bob Bahlis e interpretada por Fera Carvalho Leite, cumpre temporada no Espaço Livre (Av. Cristóvão Colombo, 901) de 9 a 25 de novembro, sempre de quinta-feira a sábado, às 19h. O espaço é intimista, em uma casa centenária, e poucos lugares serão disponibilizados por sessão. Ingressos a R$ 100,00, com opções de meia entrada, exclusivamente antecipados pelo WhatsApp (51) 99192-9572.



Com temática feminista e anti-idadista, Velha D+ é um monólogo que une teatro, música e dança para tratar de questões sobre o envelhecimento da mulher. Ella está com mais de 40 anos, é casada e vive o luto pela perda da avó, vítima da Covid-19. Ao ir até a casa na floresta onde foi criada pela avó, ela reflete sobre a perigosa distância que existe entre o que sente com a passagem do tempo e o que está de fato preparada em relação à isso. O retorno ao refúgio da herança familiar a leva ao encontro com sua alma ancestral e seu espírito jovem e selvagem, na busca de sua identidade e de uma bênção para ser quem ela é.