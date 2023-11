Heloísa Marshall lança primeiro EP

Família, dinheiro e corrupção são alguns dos temas das canções de Heloísa Marshall, que faz lançamento oficial de seu EP Fantasias de Poder nesta sexta-feira, às 21h30min, no Espaço Hum (Rua da Conceição, 15). A partir de uma sonoridade pop intensa, a artista une sonoridades clássicas, funk e eletrônicas em narrativas envolventes sobre temas espinhosos do cotidiano brasileiro. Ingressos a partir de R$ 20,00 no Sympla. Com 23 anos, a porto-alegrense Heloísa Marshall vem desenvolvendo este projeto desde 2019. As faixas Corrupta, Família de Fachada e propõem um debate acerca de temas que estão onipresentes nos dias de hoje, seja nas redes, nas notícias, nos discursos inflamados do tribunal da internet, nos plenários, tribunas e churrascos de família. As atividades começam às 19h, com apresentações de DJ Ju QVDO e DJ Beili. Após o show de Heloísa Marshall, a função segue com DJ Posada.

Monólogo feminista em espaço intimista

Celebrando dois anos em cartaz, a peça Velha D , dirigida por Bob Bahlis e interpretada por Fera Carvalho Leite, está no Espaço Livre (av. Cristóvão Colombo, 901) de 9 a 25 de novembro, de quinta-feira a sábado, às 19h. O espaço é intimista, com poucos lugares por sessão. Ingressos (R$ 100, com opções de meia entrada) exclusivamente antecipados pelo WhatsApp (51) 99192-9572. Velha D é um monólogo que une teatro, música e dança para tratar de questões sobre o envelhecimento da mulher. Ella está com mais de 40 anos, é casada e vive o luto pela perda da avó. Ao retornar à casa na floresta onde foi criada, vivencia um reencontro com sua alma ancestral e seu espírito jovem e selvagem, repensando a própria identidade.

O violão brasileiro de Cainã Cavalcante