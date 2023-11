Gravura Galeria de Arte inaugura duas novas exposições nesta semana

A Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) inaugura, nesta terça-feira (7), às 18h30, duas novas exposições. Na Sala Branca será apresentada a mostra Detalhes da Memória de Renata Galbinski H, e na Sala Negra haverá a exibição da série Urbano da artista Marília Chartune. As exposições poderão ser visitadas até o dia 2 de dezembro, das 9h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 9h30 às 13h30 aos sábados.

Na exposição Detalhes da Memória, Renata transita pelas ruas construindo memórias e nos apresenta, entre camadas de tinta, pinceladas suaves e fotografias, a temática da preservação do Patrimônio Cultural. A artista mergulha na complexidade da cidade, buscando enfocar elementos de ruptura que desnudam identidades salvaguardadas, como os detalhes da memória.

Na série Urbano, Marília apresenta uma continuação das cenas que têm inspiração nas paisagens urbanas reinventadas com pinturas comuns a cidades que privilegiam as pessoas com espaços de convivência. A técnica acrílica utilizada, com a fluidez da aquarela, ressalta o movimento, e as cores impressionistas transmitem movimento e luminosidade à composição.