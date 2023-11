Ciclo CineCiess exibe "Nuvem Rosa" na Sala Redenção

Ao longo deste ano, o Ciclo CineCiess 2023 leva à Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) sessões comentadas, dedicadas a abordar o cinema gaúcho sob a perspectiva dos direitos humanos. Nesta quarta-feira (8), às 16h, a programação tem exibição de Nuvem Rosa (2021), seguida por um bate-papo com a diretora Iuli Gerbase (online) e a protagonista Renata de Lélis.

Nuvem Rosa conta a história de Yago e Giovana, que, por conta do surgimento de uma nuvem tóxica, são levados a viver em isolamento dentro de um apartamento durante anos. Essa nova realidade se estende a toda a humanidade, mas a narrativa foca na vida particular do casal recém formado, abordando a tensão do convívio forçado e as fugas através da virtualidade.

Iuli Gerbase é formada em Produção Audiovisual e Mestra em Escrita Criativa pela Pucrs. Dirigiu e roteirizou seis curtas, que foram premiados e selecionados para diversos festivais de cinema. Já Renata de Lélis é Graduada em Teatro pela Uergs e Mestra em Performance Artística - Dança pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa.