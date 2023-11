Depois da Europa, uma volta ao mundo

Por cinco meses em turnê pela Europa, o pianista e a cantora estavam a bordo de um navio cruzeiro que cruzou o Atlântico Norte. Eles desfrutaram das riquezas culturais da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Noruega, Inglaterra e Dinamarca. O repertório de Volta ao Mundo propõe uma viagem musical internacional, abraçando sonoridades brasileiras, argentinas, italianas e músicas que evocam o México, os EUA, a França e a Inglaterra, entre outros. A dupla também estará no Café Fon Fon no dia 1º de dezembro.

Jazz na abertura da Virada Sustentável

Na noite de quarta-feira, às 20h, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) será palco para a estreia da SimJazz - Orquestra Sinfônica de Jazz, sob a regência do Maestro Edu Martins. O evento abre a oitava edição da Virada Sustentável Porto Alegre e é gratuito, com retirada antecipada de ingressos na recepção do Multipalco Eva Sopher, das 13h30min às 18h. Com participações de Ernesto Fagundes, Paola Kirst e Vitor Ramil, a orquestra trará uma sinfonia que ecoa a riqueza da cultura gaúcha e brasileira em suas mais diversas expressões. A direção geral é de Luciano Alabarse. A Virada Sustentável é um movimento que busca inspirar mudanças positivas na sociedade, promovendo a conscientização ambiental e social.