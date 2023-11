Estreia da SimJazz Orquestra e convidados abre a Virada Sustentável

Na noite de quarta-feira (8), às 20h, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) será palco de um espetáculo que marca a estreia da SimJazz – Orquestra Sinfônica de Jazz, sob a regência do Maestro Edu Martins. O evento abre a oitava edição da Virada Sustentável Porto Alegre e é gratuito, com retirada antecipada de ingressos que já pode ser feita na recepção do Multipalco Eva Sopher, das 13h30min às 18h.