Após turnê pela Europa, Laura Dalmás e Cristian Sperandir retornam com shows pelo RS

Laura Dalmás e Cristian Sperandir trazem o espetáculo Volta ao Mundo, em duas apresentações na Capital. A primeira delas é nesta quinta-feira (9), quando o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe a dupla às 21h, com venda de ingressos a partir de R$ 25,00 na plataforma Sympla Para celebrar o retorno a terras brasileiras, os artistastrazem o espetáculo, em duas apresentações na Capital. A primeira delas é nesta quinta-feira (9), quando o(rua Almirante Barroso, 328) recebe a dupla às 21h, com venda de ingressos a partir de R$ 25,00 na plataforma

Por cinco meses em turnê pela Europa, o pianista e a cantora estavam a bordo de um navio cruzeiro que cruzou o Atlântico Norte. Eles desfrutaram das riquezas culturais da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Noruega, Inglaterra e Dinamarca.

Um espetáculo original que conduz a plateia a uma viagem musical internacional é a promessa do espetáculo Volta ao Mundo. O repertório do show abraça canções brasileiras, argentinas, italianas, e músicas que evocam o México, os EUA, a França, a Inglaterra e muito mais. A dupla também estará no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) no dia 1º de dezembro.