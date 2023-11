Exposição celebra os 220 anos da Santa Casa e as conexões da instituição com Porto Alegre

Com 220 anos recém completados, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e suas conexões com a capital dos gaúchos é tema da nova exposição do Centro Histórico-Cultural da instituição (Independência, 75). Com visitação aberta até março de 2024, a mostra Santa Casa 220 anos: conexões e vivências em Porto Alegre celebra a união da cidade com o hospital, conectando passado e presente a partir das relações com instituições que nasceram em seus espaços. O CHC Santa Casa é aberto ao público de segunda a sábado, das 8h às 19h30min.A exposição mostra que a instituição, localizada no coração da Capital, também vive em diferentes pontos da cidade e deixou sua marca em hospitais, asilos, universidades, instituições militares, e, até mesmo, na vida cultural da comunidade. Entre elas, algumas já extintas, como a Casa de Correção e o Arsenal de Guerra, e outras que seguem vivas, como os hospitais Beneficência Portuguesa e Psiquiátrico São Pedro, que nasceram nas enfermarias do Hospital Geral, o primeiro da Santa Casa.Constituída por cinco núcleos temáticos, o espaço explora aspectos relacionados à criação de instituições assistenciais, hospitalares, de ensino e vivências da cidade, bem como destaca a importância dessas conexões históricas, enfatizando a função social e humanitária que a instituição desempenha desde sua origem. Além disso, homenageia o historiador Sérgio da Costa Franco, autor de uma extensa bibliografia sobre a história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e da própria Santa Casa.