Segunda edição do projeto Meu Tambor é brasileiro celebrará o rock gaúcho

Nesta terça-feira (7), às 21h30, o projeto Meu tambor é brasileiro, idealizado pelo baterista Dani Vargas, sobe ao palco do Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256) para celebrar a arte e o talento de 14 alunos da iniciativa. Além da banda formada por Tiago Ferraz (voz), Marcelo Corsetti (guitarra) e Veco Marques (guitarra), a noite contará com as participações de renomados artistas da cena musical gaúcha, como Diego Dias, João Maldonado e Tiago Medeiros.Nesta segunda edição, o evento homenageará o rock gaúcho, um movimento que surgiu nos anos 1980 no Bom Fim e que ascendeu no âmbito nacional diversas bandas da Capital. Diego faz parte da história do Vera Loca; Maldonado, do TNT; Veco, do Nenhum de Nós; Tiago Ferraz, do Rock de Galpão, e Tiago Medeiros, do Reação em Cadeia.Graduado em Licenciatura em Música pelo IPA em 2011 e com mais de 25 anos de carreira, o baterista Dani Vargas já preparou mais de 1.000 alunos com idades entre 6 e 75 anos. Muitos seguiram na música e até para os Estados Unidos, onde aprofundaram os estudos e tocam com músicos de renome internacional.