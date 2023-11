Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório conversam na 69° Feira do Livro

O baiano ganhador do Prêmio Jabuti de 2020, Itamar Vieira Junior, veio a Porto Alegre nesta quinta-feira (2) para conversar com o também vencedor da mesma premiação, em 2021, Jeferson Tenório, carioca radicado em Porto Alegre. Mediado pela escritora pernambucana Nathallia Protazio, o bate-papo ocorreu na 69° Feira do Livro, no Espaço Petrobras Carlos Urbim, e os autores aprofundaram temas recorrentes em suas obras, como identidade, racismo e desigualdades. Apesar da chuva, o público lotou o espaço e o entorno, várias pessoas abriram seus guarda-chuvas e acompanharam do lado de fora.

Itamar é autor do premiado Torto Arado e da obra mais recente, Salvar o fogo, além de alguns contos como Doramar ou a Odisséia: Histórias. O escritor afirma que suas personagens existem por inteiro, ele sonha e vive com elas, assim como os leitores, que também mantém essas pessoas ficcionais na cabeça. "Sou habitado por essas existências", reforça.

A mediadora Nathallia Protazio comentou que na livraria da sua cidade, no interior de Pernambuco, uma das únicas obras sem ser do gênero autoajuda era Torto Arado. Itamar respondeu que fica triste com a falta de diversidade de livros, mas ao mesmo tempo, ele sabe que o livro está chegando em lugares onde não há literatura. "Uma coisa que me deixa feliz é a capacidade que a narrativa tem de se ligar às pessoas", celebra Itamar. Ele ainda ressalta que sua vontade é de que os livros estivessem disponíveis em todos os lugares, como supermercados e postos de gasolina.

Jeferson é autor de O beijo na parede, Estela sem Deus e o premiado O avesso da pele. Ele acredita que a literatura é vida e dor, e não fornece respostas, mas perguntas. "Eu não acho que a literatura deva nos ensinar alguma coisa, mas deveria nos dar vontade de viver", elabora o escritor, que ainda comenta que o leitor busca identificação. Em O avesso da pele, a paternidade é um dos eixos da narrativa, e também foi o tema do doutorado do autor. "O meu desafio era criar uma representação paterna que não fosse violenta, nem idealizada, mas sincera", explica Tenório.

Assim como Itamar, Tenório também afirma que os personagens convivem com ele por um bom tempo antes de serem materializados. Ele conta que O avesso da pele foi seu livro mais rápido de escrever, um ano e meio, mas os personagens já habitavam sua mente há um tempo. Já Estela sem Deus precisou de um pouco mais de elaboração, pois ele não queria cair em estereótipos de gênero ao escrever uma pré-adolescente.

Os dois escritores comentaram também sobre o sentimento de luto ao acabar de escrever um livro, após ter convivido por tanto tempo com os personagens. Outros autores como Ana Suy, Jacques Fux, Maria Homem e Ana Suy também participam de conversas literárias na 69° Feira do Livro de Porto Alegre.