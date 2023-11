Espetáculo Adolescer realiza última apresentação do ano neste domingo

Blueticket Espetáculo Adolescer realiza sua última apresentação do ano de 2023 neste domingo (5), às 20h, no Teatro Ciee (rua Dom Pedro II, 861). A peça mostra as dores e as delícias da passagem da infância para a vida adulta, reunindo temas frequentes na vida dos jovens, que vão desde as festas e o dia a dia em casa e na escola até questões que precisam de atenção, como a saúde mental. Os ingressos estão disponíveis na plataformaa partir de R$30,00.

Entre atuações que evidenciam temas como bullying, preconceito, autoestima e sexualidade, o público também pode conferir cenas com Inaís Andrade cantando rock; o canto à capela de Cecília Stumpf; a flauta transversal de Ane Troian; uma esquete cômica com o jovem Lucas D'Castro interpretando a engraçada Vó Nuza; além de uma cena de dança com a bailarina Joana Troian. Completam o elenco Eduardo Hoy, Ju Soares, Matheus Xavier, Miriane Carine e Vitor Fraga que fazem parte das dez coreografias, assinadas por Thiago Fernandes, trazendo ainda mais dinâmica para a peça.