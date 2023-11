Dudu Sperb & Cau Karam e Clube da Esquina Tributo RS se apresentam no Espaço 373

Dudu Sperb e Cau Karam retornam nesta sexta-feira (3), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para celebrar o cancioneiro brasileiro. No repertório Ary Barroso, Baden Powell, Cartola, Dori Caymmi, Jacob do Bandolim, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Edu Lobo, Egberto Gismonti, Gilberto Gil e Toninho Horta, entre outros. Ingressos a partir de R$35,00 na plataforma Sympla.