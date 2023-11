Samba do Quintana celebra o Mês da Consciência Negra com Sambas de Protesto

Em consonância com o Mês da Consciência Negra, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), promove no domingo (05), uma edição especial do Samba do Quintana, com o tema Sambas de Protesto, a partir das 16h. A entrada é franca e se chover, o evento será adiado.

O projeto Sambas de Protesto nasceu justamente no Samba do Quintana. Por conta do encontro de Edu Meirelles e Thiago Ribeiro & Amigos na edição de agosto do evento, a dupla desenvolveu a ideia de construir um repertório voltado a canções que trazem mensagens sobre temas raciais, religiosos e sociais que apresentem algum tipo de protesto. Além de composições autorais da dupla, o público poderá conferir versões de Wilson da Neves, Paulo Cesar Pinheiro, Zé Keti, Bezerra da Silva, entre outros.

A banda residente é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan).