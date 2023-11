De olho nos millennials, Hard Rock Cafe Porto Alegre realiza o HipHop Sunday Roll

O Hard Rock Cafe Porto Alegre, no Pontal Shopping, realiza a partir deste domingo (5) o HipHop Sunday Roll, projeto com bandas e DJs que acontecerá até o final de novembro, sempre a partir das 17h. Segundo o Hard Rock Cafe, o foco do público é a geração dos millennials (nascidos entre 1981 e 1995), que buscam reviver a adolescência através de tendências nostálgicas que refletem nos looks, música e programas em grupos de amigos.

Neste domingo, oda Rock Shop para os clientes que comprarem peças do Hard Rock Cafe. O HipHop Sunday Roll é uma, responsável por festas no Meat, John Bull e Barbazul. Os ingressos podem ser adquiridos no link ingresse.com/hip-hop-sunday-roll. Hard Rock Cafe Porto Alegre abriu em maio e os primeiros shows começaram em junho . O espaço combinacom a venda de artigos da marca. Assim como as outras unidades da rede espalhadas ao redor do mundo, ocomo instrumentos musicais e roupas de ídolos do rock e pop internacional. As peças exclusivas, a maioria autografada, foram doadas pelos artistas e fazem parte do acervo de 86 mil peças do HRC.