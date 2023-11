Concerto Musica DEI reunirá mais de cem cantores e Orquestra na OSPA

Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (avenida Borges de Medeiros, 1.501), ficará lotado neste sábado (4) para o concerto Musica DEI, às 17h. Além da Orquestra, estarão presentes mais de cem vozes entre quatro cantores solistas, o Coro Sinfônico da OSPA e o Coro Contemporâneo de Campinas. Sob regência do maestro Manfredo Schmiedt, serão interpretadas grandes obras da música sacra. Os ingressos estão à venda pela Sympla O palco da(avenida Borges de Medeiros, 1.501), ficará lotado neste sábado (4) para o concerto, às 17h. Além da Orquestra, estarão presentes mais de cem vozes entre quatro cantores solistas, o Coro Sinfônico da OSPA e o Coro Contemporâneo de Campinas. Sob regência do maestro Manfredo Schmiedt, serão interpretadas grandes obras da música sacra. Os ingressos estão à venda pela, a partir de R$ 10,00.

O evento integra a programação do Festival de Música Coral Sacra, que ocorre entre 1 e 5 de novembro em Porto Alegre e Gramado, simultaneamente à II Convenção Nacional da ABRACO – Nova Associação Brasileira de Regentes de Coros.

Sob direção do maestro Marcio Buzatto, o festival reúne grupos corais de todo o Brasil e do exterior. Encerrando a apresentação, a OSPA executa pela primeira vez "Vetrate di Chiesa", composição assinada por Ottorino Respighi (1879 – 1936) em 1922. Antes do espetáculo, às 16h, Olinda Allessandrini conduz a palestra Notas de Concerto, contextualizando as peças que serão apresentadas.