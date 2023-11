Terno Rei apresenta o EP B-Sides Gêmeos neste sábado, no Opinião

Terno Rei volta à Capital para apresentar seu novo EP B-Sides Gêmeos, neste sábado (4), às 21h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os integrantes Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luís Cardoso também performam faixas do último álbum, Gêmeos, além dos seus maiores sucessos. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Sympla A banda paulistavolta à Capital para apresentar seu novo EP, neste sábado (4), às 21h, no(rua José do Patrocínio, 834). Os integrantes Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luís Cardoso também performam faixas do último álbum,, além dos seus maiores sucessos. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma, a partir de R$80,00.

Em 2010, o grupo de amigos se uniu para fazer música. Eles já tocavam em outras bandas de hardcore, que, com o tempo, foram extintas. “Então as bandas acabaram e resolvemos nos juntar”, conta o guitarrista Bruno, que já era colega do baterista Luís. Apesar do início de carreira com uma sonoridade mais pesada, no punk rock, as principais influências do Terno Rei são os clássicos do rock dos anos 1980 e 90. Mas os integrantes da banda tem um gosto eclético, e até mesmo um projeto de música eletrônica.

“Música é uma coisa que consumimos bastante, de todos os estilos, temos a nossa onda do Terno Rei, mas a galera é bem aberta”, ressalta Bruno. E as influências brasileiras não poderiam ser deixadas de fora, o grupo gosta de clássicos como Djavan e Jorge Ben Jor, além de Los Hermanos e Pato Fu.

Antes do lançamento do EP B-Sides Gêmeos, o quarteto veio para Porto Alegre apresentar o quarto álbum da banda, Gêmeos. O disco foi desenvolvido durante a pandemia de Covid-19 e traz em seu espírito uma forte nostalgia, somada a uma pegada mais anos 2000, trazendo as referências de Alanis Morissette, Semisonic e The Smashing Pumpkins. “Isso é uma coisa que a gente nunca tinha feito na carreira antes e estávamos buscando, uns rocks mais tradicionais, menos indies”, relembra o guitarrista.

Além da vontade de explorar outros estilos, o álbum ficou mais sentimental devido ao momento da elaboração. “Foi uma época de lembrar do passado, reviver algumas coisas, e a galera estava mais sensível também”, explica Bruno. Muitas letras e melodias do disco foram cortadas, e depois de um tempo, revisitadas e selecionadas para o B-Sides Gêmeos. O guitarrista comenta que muitas faixas do EP foram gravadas junto com o disco, mas não fizeram sentido com a história da obra.

“Nos anos 1990 e 2000 era muito comum fazer b-sides, e é uma coisa que a gente sempre quis fazer”, conta Bruno. B-sides é um termo com origem no vinil, quando os discos vinham com dois lados, um (A) com músicas mais comerciais, e outro (B) com faixas mais alternativas.

Sobre planos para o futuro da banda, que já tem 13 anos de carreira, Bruno afirma que ainda tem muitas coisas que eles querem fazer. “Esse lance de experimentar é meio infinito, e a cada álbum a gente procura se reinventar”. O grupo está avaliando seguir "por um lado mais dark" no desenvolvimento do próximo disco.

"Gostamos sempre de nos reinventarmos nos álbuns, porque acreditamos em carreira de longo prazo, e ainda gostamos muito de fazer discos" defende o guitarrista Bruno. A meta é fazer trabalhos sempre com algumas diferenças sonoras, mas mantendo a identidade da banda. A intenção é parar de fazer shows pelo menos no primeiro trimestre de 2024, para concentrar as energias no novo disco. "E a gente só vai lançar quando estiver bom, com todo mundo satisfeito, até porquê um disco é assim, produzimos 40 pra selecionar 10 ou 12", ressalta Bruno.

A banda já passou com a tour pelo nordeste e Curitiba, e na lista estão Rio de Janeiro, São Paulo, e até mesmo Lima, no Peru. “O B-Sides Gêmeos é o motivo de a gente estar em turnê de novo, mas sempre tocamos os clássicos e vamos tocar também o último álbum”, diz Bruno. Ele ainda ressalta que o show dura em torno de 1h30min e que, da última vez que a banda esteve em Porto Alegre, o retorno do público foi ótimo, o que amplia a empolgação do quarteto para voltar à Capital.