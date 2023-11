Casa do Artista Riograndense, uma história de amor à arte é lançado nesta sexta

Preservar a memória dos anos dourados do rádio é a proposta do livro no formato digital e interativo Casa do Artista Riograndense, uma história de amor à arte, que reúne textos de radioteatro escritos pelo residente mais antigo da instituição, Wilson Roberto Gomes. O lançamento da obra ocorre nesta sexta-feira (3) às 17h, na Casa do Artista Riograndense (rua Anchieta, 280), com entrada gratuita.