Turucutá apresenta um show gratuito no Largo dos Açorianos no domingo

Mais do que um grupo musical com 15 anos de trajetória, o Turucutá define a si mesmo como um movimento que preza a liberdade e a coletividade, realiza trabalho social, fomenta a prática musical coletiva e fortalece as artistas. Neste domingo (5), o Largo dos Açorianos recebe mais uma vez o grupo e convidados especiais, com o show gratuito Sou da Rua, sou do Carnaval, às 18h.

O show traz as participações especiais de Pâmela Amaro, parceira e compositora de alguns dos clássicos da Turucutá, além dos bailarinos do Restinga Crew e o Grupo de Música e Dança Afro-Sul.

No repertório estão sucessos na interpretação da banda, como o samba enredo da Mangueira de 2019, músicas autorais e novidades guardadas a sete chaves que passam por nomes como Ludmilla, Preta Gil e Luiz Melodia. E para o esquenta, o DJ Nego Minas, com seus sets vibrantes, repletos de grooves, os ritmos vão do R&B, rap, jazz, funk, até músicas instrumentais.