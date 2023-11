Literatura Policial Latino-americana é tema do encontro "Portas Abertas"

O evento “Portas Abertas - Literatura Policial Latino-americana” recebe o escritor argentino Nicolas Ferraro para um bate-papo nesta sexta-feira (3), às 18h30, na Casamundi Cultura (Av. Borges de Medeiros, 2500/1909), em Porto Alegre. A agenda, que tem parceria com o Instituto Cervantes e apoio do Consulado Geral da Argentina na Capital, é gratuito e foi criado para incentivar o acesso à cultura e dialogar com a comunidade.

Nascido em 1986, Ferraro é formado em Design Gráfico pela Universidade de Buenos Aires e hoje trabalha na Biblioteca Nacional Mariano Moreno, no Centro de Narrativa Policial H. Bustos Domecq. Tem títulos publicados na Argentina, México, Espanha e Brasil.

Ele descobriu a literatura negra e policial enquanto estudava, graças ao jogo de videogame Max Payne. Na época, ganhava a vida jogando Poker e logo passou ao pódio da literatura policial. Dogo, seu primeiro romance, foi finalista do concurso Extremo Negro. Lança agora traduzido para a língua portuguesa o livro “Âmbar”, vencedor do prêmio Daniel Hammett de melhor romance policial de 2022 e editado pela Avec. Trata-se de uma narrativa poderosa sobre a relação entre uma adolescente, que apenas queria uma vida normal, e seu pai criminoso, responsável por arrastá-la para uma jornada ao inferno.



Também participa da Antologia Policial da AL, “Onda de Crimes”. Nela, o lado mais sombrio da existência humana está à solta e reúne algumas das principais vozes da Literatura Policial latino-americana atual. No dia 4 de novembro, o Instituto Cervantes leva o autor para participar de programação na Feira do Livro de Porto Alegre.