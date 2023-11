Miá Mello apresenta Mãe fora da caixa no Theatro São Pedro

Atriz Miá Mello se apresenta no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n°) pela primeira vez, com a peça Mãe fora da caixa. Há apresentações no sábado (4), às 17h e 20h, e no domingo (5), às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site do local, a partir de R$ 25,00.