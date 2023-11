Vinicius Galeazzi lança o livro infantil 'A espada invencível' com bate-papo e autógrafos na Feira

Vinicius Galeazzi lança o livro infantil A espada invencível do Rei da Ilha da Esperança Perdida, com ilustrações de Santiago, na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre nesta quinta-feira (2). Às 17h acontece uma conversa com Vinícius Galeazzi e o escritor Emir Rossoni sobre a história de piratas com protagonismo feminino e infantil, no Auditório do Memorial do RS (rua Sete de Setembro, 1.020) e, às 18h, o autor concede autógrafos na Praça Central da Feira.

O escritor criou um universo para as crianças que gostam de aventuras, com barcos, marujos, piratas, animais engraçados e espadas. Porém, um objeto misterioso precisa ser devolvido ao rei da Ilha da Esperança Perdida. A trupe do barco Estrela do Mar, com o menino Caio e sua mãe, comete diversas estripulias para cumprir essa importante missão.

Nasceu em Santo Ângelo, em 1946, Vinicius Galeazzi cursou Filosofia e Engenharia Civil, e tem cerca de trinta textos de contos e crônicas. Já o ilustrador Santiago nasceu na cidade homônima e tem trajetória de destaque no jornalismo e na ilustração do Estado, tendo passado por diversos jornais.