Cinemateca Paulo Amorim exibe longas de Tabajara Ruas, patrono da Feira do Livro

A Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) se integra à programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre com a mostra O cinema do patrono Tabajara Ruas, que será realizada de 2 a 8 de novembro, sempre às 19h15min, e faz uma homenagem a este artista que mora no imaginário dos gaúchos. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados na bilheteria 30min antes de cada sessão.

O filme foi uma realização da Cinemateca Paulo Amorim e sua Associação dos Amigos, em comemoração aos 80 anos de Tabajara, com o convite para Migotto assinar a direção. O diretor do filme e o patrono da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre estarão presentes na sessão para conversar com o público.





Programação completa da mostra "O Cinema do Patrono Tabajara Ruas"





2 de novembro, quinta-feira, 19h15 – Sala Eduardo Hirtz:

A PRÓXIMA ESTAÇÃO TABAJARA RUAS (Brasil, 2022, 29min). Direção de Boca Migotto.

Sinopse: Prestes a completar 80 anos, o escritor e cineasta Tabajara Ruas entra em pré-produção para realizar longa-metragem, adaptação de seu livro “Perseguição e Cerco de Juvêncio Gutierrez”, escrito em 1990. O cenário ideal para as filmagens é Uruguaiana, cidade natal de Tabajara. No entanto, o trem que já não passa pela ponte internacional entre o Brasil e a Argentina desafia o diretor a encontrar novas paisagens que permitam levar ao cinema as reminiscências literárias da sua infância.



3 de novembro, sexta-feira, 19h15 – sala Norberto Lubisco:

BRIZOLA - TEMPOS DE LUTA (Brasil, 2007, 93min). Direção de Tabajara Ruas. Documentário, livre. Sinopse: A vida de Leonel Brizola, falecido em 2004, governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, e sua participação em mais de 60 anos de atuação política. Para contar sua história desde o nascimento no interior de Carazinho até a candidatura a presidente do Brasil, foram reunidos 27 depoimentos de familiares, amigos, companheiros e líderes políticos, como Luís Carlos Prestes, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Mário Soares, ex-presidente de Portugal.



4 de novembro, sábado, 19h15 – sala Norberto Lubisco:

NETTO PERDE SUA ALMA (Brasil, 2001, 102min). Direção de Tabajara Ruas e Beto Souza, com Werner Schünemann, Sirmar Antunes, Bebeto Alves, Araci Esteves. Ficção História, livre.

Sinopse: Antônio de Souza Netto é um general brasileiro ferido em plena Guerra do Paraguai. Ele agora está se recuperando no Hospital Militar de Corrientes, na Argentina. Lá, percebe que coisas estranhas estão ocorrendo ao seu redor, como o capitão de Los Santos acusar o cirurgião de ter amputado suas pernas sem necessidade e o reencontro com um antigo camarada, o sargento Caldeira, ex-escravo com quem lutou na Guerra dos Farrapos. Juntamente com Caldeira, Netto lembra suas participações na guerra e ainda o encontro com Milonga, jovem escravo que se alistara no Corpo de Lanceiros Negros, além do período em que viveu em exílio no Uruguai.



5 de novembro, domingo, 19h15 – sala Norberto Lubisco:

NETTO E O DOMADOR DE CAVALOS (Brasil, 2006, 95min). Direção de Tabajara Ruas, com Werner Schünemann, Tarcísio Filho, Nico Nicolaiewsky, Rogério Beretta. Ficção História, livre.

Sinopse: No início da revolução farroupilha, o então coronel Antônio de Souza Netto busca soldados para a guerra que se inicia. Enquanto vaga pelos pampas gaúchos e uruguaios, descobre que seu antigo parceiro o domador de cavalos, Índio Torres, está preso em um forte militar, acusado de crimes que não cometeu. Na luta para libertá-lo, se envolve com escravos rebelados, entre eles o negrinho do Pastoreio.



7 de novembro, terça-feira, 19h15 – sala Norberto Lubisco:

OS SENHORES DA GUERRA (Brasil, 2016, 114min). Direção de Tabajara Ruas, com Rafael Cardoso, André Arteche, Leonardo Machado, Marcos Verza. Ficção História, 14 anos.

Sinopse: Júlio e Carlos são irmãos. Amigos, cultos, ricos, são separados pela Revolução de 1923, que divide o Rio Grande do Sul entre chimangos e maragatos. Júlio, prefeito de Santa Maria, legalista, recebe a missão de impedir o avanço das tropas revolucionárias, comandadas por Zeca Netto, de quem seu irmão Carlos, maragato, é secretário. As ideias são opostas, mas o sangue é o mesmo e eles vão ter que enfrentam numa grande batalha.



8 de novembro, quarta-feira, 19h15 – sala Norberto Lubisco:

A CABEÇA DE GUMERCINDO SARAIVA (Brasil, 2018, 95min). Direção de Tabajara Ruas, com Murilo Rosa, Leonardo Machado, Sirmar Antunes, Marcos Pitombo. Ficção História, 14 anos.

Sinopse: Em 1895, no final da Revolução Federalista, o capitão rebelde Francisco Saraiva e cinco cavaleiros cruzam o sul do Brasil em uma exasperante caçada para resgatar a cabeça de Gumercindo Saraiva, cortada pelos legalistas e levada à capital pelo major Ramiro de Oliveira e dois ajudantes