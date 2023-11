Orquestra da Ulbra apresenta Réquiem de Mozart no feriado e sábado

Com participação de coros e solistas, a Orquestra da Ulbra realizará duas apresentações de Réquiem de Mozart em Porto Alegre, no feriado de Finados (2), às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), e no sábado (4), na Igreja da Reconciliação (rua Senhor dos Passos, 202), às 20h30min. Para a quinta-feira, os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 17,50; para o sábado, a Sympla tem entradas a partir de R$ 25,00.