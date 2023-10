Fernando Favaretto lança Sacadas, pra quê? na Feira do Livro nesta quarta-feira

O quarto romance de Fernando Favaretto, Sacadas, pra quê?, ganha novo lançamento na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Com entrada franca, a sessão de autógrafos na Praça da Alfândega está marcada para quarta-feira (1°), às 18h. Além da ocasião, na banca dos autógrafos no local, a obra poderá ser adquirida ainda pelo site da editora Bestiário, na Amazon e na Livraria Raízes (avenida Cristóvão Colombo, 2.199).

Sacadas, pra quê? é um romance LGBTQIA+ sobre liberdade, solidão e alteridade com pano de fundo político e tem como cenário a capital dos gaúchos, que acolheu o autor quando ele saiu do Vale do Taquari em busca da graduação.

Fernando Favaretto nasceu em Sério (RS) em 1977 e é jornalista, professor e escritor. Formado em Letras e Jornalismo, possui mestrado e doutorado em Educação pela Ufrgs. Trabalhou como professor da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e é diretor da Ufrgs TV desde 2006.