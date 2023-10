Espetáculo 'Réquiem' traz homenagem aos mortos ao som de Mozart no feriado de Finados

Nesta quinta-feira (2), feriado de Finados, estreia no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas 736) o espetáculo Réquiem. A peça propõe uma homenagem aos mortos, ao mergulhar, por meio da dança, no universo onírico das memórias de um homem após sua morte. Haverá sessão também na sexta-feira (3), ambas às 20, e a entrada é gratuita, mediante retirada de senhas uma hora antes do espetáculo. O espetáculo é inspirado na obra Réquiem em Ré Menor de Mozart, uma missa fúnebre que se tornou uma das composições mais emblemáticas da história. A trilha da peça é integralmente formada pela obra de Mozart, e o roteiro também segue a estrutura da ópera. Além disso, há forte referência das Cartas Sobre a Dança de Noverre, escritos do século XVIII que traziam uma ruptura com os movimentos padronizados do balé e apontavam uma falta de expressividade nos intérpretes de dança.A montagem conta com a reunião de reconhecidos artistas da cena porto-alegrense. A direção geral e interpretação são de Igor Pretto, bailarino e ator que desenvolve uma intensa pesquisa de videoperformances nas redes sociais. Se juntam à direção Alexandre Dill, diretor do Grupojogo, e Katia Kalinka. A preparação corporal é de Eva Schul, a cenografia de Jorge Gil, desenho de luz de Fabrício Simões e produção de Leticia Virtuoso, diretora do Teatro na Prática. A identidade visual do espetáculo também contou com um processo de criação conjunto dos artistas visuais Brenda Klein e Tiago Gasperin.