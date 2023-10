Centro Cultural 25 de Julho oferece oficinas de música para a maturidade ativa

O Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250) está com inscrições abertas para a nova temporada do Transversal do Tempo, projeto de prática musical na maturidade. Além da turma destinada ao público acima dos 50 anos de idade, que faz sucesso na programação desde 2022, o espaço também está abrindo um novo grupo, voltado para pessoas com 80 anos ou mais.



Os encontros acontecem semanalmente, sempre nas terças-feiras à tarde, e são ministrados pela cantora, compositora e pianista Tássia Minuzzo. O projeto une o canto com exercícios para melhorar a respiração e ativar a memória, além de incentivar a socialização, a criatividade, o bem-estar e a saúde mental. As aulas ainda incluem atividades de percepção auditiva que ensinam a identificar ritmos e instrumentos presentes nas canções, danças rítmicas que estimulam o corpo e aumentam a motivação, além de práticas como meditação e filosofia.



As aulas da turma 50+ acontecem das 14h30min às 16h e para o público 80+ das 16h15min às 17h45min. As matrículas podem ser feitas pelo WhatsApp/telefone (51) 99290-8832, durante todo o ano. A mensalidade custa R$ 235,00. Também é possível agendar uma aula experimental no valor de R$ 100,00. Mais informações no Instagram @transversal_dotempo.