Chapéu Acústico apresenta Ale Ravanello e Nicola Spolidoro Blues

Mais uma edição do Chapéu Acústico acontece na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), nesta terça-feira (31) às 19h, com Ale Ravanello e Nicola Spolidoro Blues. Não há venda de ingressos, apenas contribuição espontânea na hora do show.

Amigos desde 1996, quando fizeram seu primeiro show em dupla, o gaitista e vocalista Ale Ravanello e o guitarrista Nicola Spolidoro fundaram o Duo Blues buscando, inicialmente, a sonoridade das tradicionais duplas acústicas de blues tradicional e country blues.

Com o passar do tempo a dupla incorporou ao seu repertório clássicos de blues, jazz e rock internacional em versões adaptadas para a harmônica, guitarra e voz. Ale e Nicola foram atração destaque em treze edições do Mississippi Delta Blues Festival e outros festivais.