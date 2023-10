Eles é que sabem o que é hardcore

De 1° a 17 de novembro, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a mostra Quero uma festa que não tenha Beatles. A programação exibe filmes que apresentam diferentes registros e perspectivas da contracultura punk, com foco em clássicos estrangeiros que marcaram a história do movimento e realizações locais atravessadas pelos seus ideais. A entrada é franca.

Além da projeção dos filmes, a mostra promove atividades que incentivam a troca de ideias e de experiências. O documentário This Is Canoas, Not POA! ganha uma exibição comentada nesta quarta-feira, às 19h, contando com a participação do diretor Wender Zanon.

A programação ainda apresenta duas sessões especiais: a estreia de A Casa das 7 Vampiras, da diretora Pomba Cláudia, no dia 10 de novembro, e a exibição de um um filme surpresa (o primeiro filme punk da história), seguida de troca de zines, no dia 17. A programação completa está nos sites da Sala Redenção e do JC.