Theatro São Pedro celebra Semana Nacional da República Tcheca

O Check Accordion Trio, da República Tcheca, se apresentará no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro - s/nº), nesta quarta-feira, (1°), às 20h, em parceria com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro. Os ingressos para o concerto podem ser retirados, mediante entrega de duas unidades de materiais de higiene e limpeza (destinados ao Vale do Taquari), na recepção do Theatro, das 13h30min às 18h.